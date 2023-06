Orsato: “Sono pronto per Euro 2024, la semifinale in Qatar il Top della mia carriera”

Racconta ai microfoni di Sky le speranze per il futuro Daniele Orsato. Ospite della festa per i 50 anni della sezione Aia di Conegliano, ha parlato dell’esperienza in Qatar e del suo stato di forma: “C’è grande soddisfazione per aver fatto bene in tutti questi anni. Ho la stima dei miei designatori e sono a disposizione: quel che mi verrà chiesto farò. Se ci sarà l’opportunità di partecipare a Euro 2024 sono pronto, bellissimo aver arbitrato la semifinale mondiale. Al di là degli errori che facciamo tutti, ho la stima dei miei designatori Posso dire di non essere mai stato così bene come negli ultimi 2-3 anni, anche grazie alla preparazione per il Mondiale che è stata importante e agli stimoli che mi ha dato Pierluigi Collina -responsabile degli arbitri Fifa- Voglio sottolineare soprattutto la stima e il supporto che mi hanno dato Rocchi, designatore Serie A, e Rosetti, designatore Uefa. La designazione arbitrale per la semifinale in Qatar per me è stato il top“.

Fonte Foto: sito-aia