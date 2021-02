Orsato sulla mancata espulsione a Pjanic di 3 anni fa: “Sicuramente è stato un mio errore”

Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, ha voluto mandare un segnale forte al nostro calcio, concedendo ai direttori di gara di presentarsi nelle trasmissioni sportive a commentare gli episodi dubbi. Il primo è stato Daniele Orsato, intervenuto oggi pomeriggio a 90° Minuto. Tra le domande, era inevitabile quella sul mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”.