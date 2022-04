Orsato e il sogno Mondiale: “Sono il più vecchio al mondo, incrocio le dita”

Nel corso dell’intervista rilasciata quest’oggi al Corriere del Veneto, l’arbitro Daniele Orsato ha parlato della possibilità di prendere parte al prossimo Mondiale in Qatar: “Sto proseguendo la preparazione per la selezione di fine maggio. Diciamo che il mio obiettivo era di fare gli Europei, l’ho centrato e mi considero davvero soddisfatto. Oggi ho 46 anni e sono l’arbitro più vecchio al mondo, anche se per risultanze tecniche e test atletici non ho problemi”.

Orsato prosegue: “Aggiungo che l’amicizia che mi lega al nuovo designatore, Gianluca Rocchi, è stata importante perché dopo la finale di Champions League e le direzioni agli Europei potevo avere una caduta di stimoli ma lui mi ha spinto a tener duro e a pensare al campo perché è da qui che arrivano sempre grandi soddisfazioni. Incrociamo le dita perché la prossima soddisfazione della mia carriera coincida con il mondiale in Qatar”.

Foto: Twitter FIFA World Cup