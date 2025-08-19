Esclusiva: Oristanio, il Venezia apre ancora al Torino. Formula e scenari
19/08/2025 | 12:22:05
Un nome in pista per il Torino da ormai due mesi, come abbiamo svelato a fine giugno. Adesso per Gaetano Oristanio in granata bisogna spingere per evitare inserimenti di altri potenziali club interessati (per esempio il Verona). Il Venezia ha aperto completamente, non chiede più obbligo di riscatto, la formula potrebbe essere prestito oneroso (500-600 mila euro) con diritto a 6-7 milione. Già nelle prossime 48-72 ore potrebbe esserci un contatto diretto tra i due club per completare gli accordi.
Foto: Instagram Oristanio