Esclusiva: Torino, in lista c’è anche Oristanio

27/06/2025 | 00:05:04

Ngonge è un nome in bella evidenza nella lista del Torino, vi abbiamo parlato di un incontro imminente con il suo agente per capire formula e possibilità. Esattamente come Idzes e Ismajili sono nomi da seguire per la difesa. Ma c’è un altro esterno offensivo che il Torino sta monitorando, si tratta di Gaetano Oristanio in uscita da Venezia.

Foto: Instagram Oristanio