Oristanio: “Inter? Bellissimo percorso, ma non mi guardo indietro”

Gateano Oristanio ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle recenti scelte di mercato e delle sue ex squadre in carriera. Il trequartista del Venezia ha dichiarato: “Mi rendo conto che firmare un quinquennale è una scelta forte. All’Inter ho fatto un bellissimo percorso, ero arrivato a 13 anni, lì sono cresciuto. Ma non mi guardo indietro”. Sull’esperienza a Cagliari: “Bellissima, abbiamo raggiunto l’obiettivo della salvezza insieme proprio come dobbiamo fare quest’anno. Ranieri mi ha insegnato un sacco di cose, per me era il primo anno in Serie A e non era facile. Gli sono grato”.

Foto: Instagram Oristanio