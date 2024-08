Oristanio: “Il progetto del Venezia è straordinario. Umiltà e atteggiamento in campo saranno fondamentali”

In conferenza stampa oggi si è presentato il nuovo trequartista del Venezia Oristanio: “Sono molto contento di essere qui. E’ una bellissima città, spettacolare. Il primo giorno che sono venuto qui ho scattato delle foto e visto la città, avendo così modo di vederla e girarla un pò. E’ una città molto caratteristica e particolare. Ne sono rimasto affascinato, proprio per le sue origini e strutture”. Sul suo stato fisico: “A livello fisico sto bene. Stiamo lavorando bene con il mister e con lo staff, con tutti i compagni e con la squadra che è molto unita ed è la cosa più importante in questo momento. Sta andando tutto bene per ora”. Cosa lo ha convinto del progetto del Venezia: “Innanzitutto il progetto tecnico, che è grandissimo, di cui il direttore e anche gli altri dirigenti mi hanno parlato molto bene. Mi hanno convinto subito. Siamo una squadra giovane, ma con alcuni ragazzi con più esperienza, quindi molto bilanciata. Le idee del mister le stiamo applicando, imparando e stiamo lavorando in settimana. Bisogna essere umili, con grande spirito di sacrificio per adattarsi alle idee del mister, capirle e metterle in campo dando il 110% ogni partita, essendo avversari scomodi in casa ma anche fuori. Anche se, con il nostro pubblico in casa, siamo un pò facilitati e sicuramente abbiamo una spinta in più, il dodicesimo uomo. Fuori casa dovremmo comunque prendere punti, che è la cosa più importante. Non dovremo dare nulla per scontato e prendere delle partite sotto gamba. L’atteggiamento sarà una delle cose più importanti”. Sull’esperienza in Olanda: “Io la consiglio a molti giovani quando escono dalla Primavera. Approcciarsi a un campionato estero e a un altra cultura fa sempre bene perché in questo mondo chi si adatta per primo vince. Sono convinto di questa cosa e anche noi che siamo, tra virgolette, nuovi in Serie A, giovani e con tanta voglia come me, dobbiamo abituarci e adattarci a questo campionato comprendendo tutte le piccole dinamiche e i dettagli che servono per fare la differenza”.

Foto: instagram Oristanio