O’Riley si presenta al Brighton: ” Felice di essere qui. Ultime settimane stressanti, c’erano anche altri club”

Matt O’Riley è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. Il centrocampista scozzese, come ha ammesso nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese, ha ricevuto molte avance da differenti interessate: “Sono molto molto felice. Come hai detto tu ci è voluto un po’ di tempo e le ultime due settimane sono state un po’ stressanti, sono stato onesto perché credo che il discorso sia durato un paio di mesi buoni, ma sono davvero felice di essere qui”

Poi ha proseguito: “Quando è nato l’interesse del Brighton? Sì, è stato sicuramente un bel po’ di tempo fa, se non sbaglio circa due mesi fa. Ho parlato anche con il manager al telefono e ha ‘venduto’ ottimamente il club e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mi ha detto dove mi sarei inserito nella struttura e ho parlato con molte persone di tutto il settore. Del posto e delle persone. E ho avuto l’impressione che tutti fossero davvero molto gentili, e questo è qualcosa che mi piace quando sono coinvolto”.

Infine su cosa lo ha colpito di Hurzeler: “Penso la sua onestà. Non mi ha messo i bastoni tra le ruote come avrebbe potuto fare perché so che ero in una posizione in cui potenzialmente c’erano altri club che mi guardavano, sono molto fortunato ad essere in quella posizione. Ma è stato semplicemente onesto e sincero e penso di poter aiutare con molte cose che devo migliorare e mi piace il fatto che non abbia parlato solo delle cose positive, perché sono una persona che vorrebbe migliorare molto. E venire in un posto come questo, dove tutti vogliono migliorare, è qualcosa che non vedevo l’ora di fare”.

