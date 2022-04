Origi studia da Milan, intanto spacca il derby di Liverpool: entra nell’azione del primo gol e sigla il raddoppio

Divock Origi, come abbiamo avuto modo di verificare e raccontarvi nei giorni scorsi, ha scelto il Milan. L’attaccante sta preparando il proprio futuro rossonero, dato che gli accordi sono stati oramai raggiunti, ma fino al trasferimento continuerà a battagliare per il Liverpool, come dimostrato quest’oggi nel corso del derby del Merseyside contro l’Everton, vinto per 2-0 dai Reds grazie proprio al belga classe ’97, subentrato e protagonista entrando nell’azione del primo gol e siglando il raddoppio, situazioni hanno permesso alla compagine allenata da Klopp di continuare il testa a testa in Premier League con il Manchester City.

Foto: sito ufficiale Liverpool