Il Milan accoglie il suo attaccante. Origi è atterrato all’aeroporto di Malpensa e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto. Il classe 95 arriva dal Liverpool a parametro zero e firmerà un contratto biennale col diavolo. Un attaccante importante e internazionale per Stefano Pioli che avrà dunque un ricambio in più nel reparto avanzato.

Foto: thisisanfield.com