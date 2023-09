Dopo aver chiuso per Luka Jovic in prestito dalla Fiorentina, il Milan si appresta a salutare Divock Origi. Il centravanti belga non ha lasciato il segno in rossonero ed è sempre più vicino a salutare Milano per tornare in Premier League, al Nottingham Forest. Trattativa in stato avanzato, Origi è sempre più vicino a lasciare il Milan in prestito.

Foto: Twitter Milan