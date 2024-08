Ordine giornalisti Campania: “No a vincoli nel centro sportivo di Castel Volturno per i giornalisti che seguono le vicende del calcio Napoli”

L’ Ordine dei giornalisti della Campania, si legge in una nota, “è al fianco del giornalista Manuel Parlato e di tutti i giornalisti che quotidianamente seguono le vicende del calcio Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno per esercitare il diritto di cronaca”. Si auspica, prosegue la nota, “fin da subito, una pronta risoluzione al fine di consentire ai giornalisti di poter espletare il loro lavoro senza vincoli né limitazioni di spazio e soprattutto in una zona consona al decoro ed alla professionalità della categoria”. Soluzione che dovrà essere d’intesa, auspica l’Odg Campania, tra “la società sportiva Calcio Napoli e l’istituto di Vigilanza incaricato”.

Foto: Instagram Napoli