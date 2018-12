Ora è ufficiale: Vissel Kobe, c’è la firma di David Villa

Il Vissel Kobe, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo di David Villa. L’attaccante spagnolo, dopo aver lasciato il New York City, ha firmato per il club nipponico in cui ritrova Andres Iniesta, suo ex compagno al Barcellona e in Nazionale. El Guaje, a 36 anni, riparte con una nuova sfida in Oriente. Confermate le indiscrezioni provenienti dalla Spagna nei giorni scorsi.

Foto: Vissel Kobe