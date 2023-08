Ora è ufficiale: Venezia, Fiordilino in prestito alla FeralpiSalò

Lo avevamo anticipato, ora è ufficiale. Con un comunicato sui propri social, il Venezia informa di aver ceduto Fiordilino in prestito alla FeralpiSalò: “Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista Luca Fiordilino alla FeralpiSalò con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Giunto in laguna nell’estate del 2019, Fiordilino ha totalizzato con la maglia del Venezia 112 presenze impreziosite da 4 gol e 1 assist fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, contribuendo alla conquista della promozione in Serie A nel 2021. Buona fortuna, Luca”.

Foto: Facebook FeralpiSalò