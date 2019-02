Ora è ufficiale: River, blindato Quintero fino al 2022. Clausola da 30 milioni

Il River Plate, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Juan Quintero. Il fantasista colombiano, in passato protagonista anche in Italia con la maglia del Pescara, diventa interamente di proprietà del club argentino dopo il prestito dal Porto: contratto fino al giugno del 2022 e clausola rescissoria da 30 milioni di dollari.

Esta tarde, Juan Fernando Quintero se reunió en el Monumental con @RodolfoDonofrio y @JorgeBrito: el Club blindó al jugador elevando su cláusula de rescisión a 30 millones de dólares. 🤝🔒 pic.twitter.com/2dfLG7nak0 — River Plate (@CARPoficial) February 26, 2019

Foto: River Plate Twitter