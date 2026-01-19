Ora è ufficiale: Bari, sollevati dai rispettivi incarichi Vivarini e Magalini

19/01/2026 | 12:15:17

Rivoluzione in sella al Bari, come anticipato, con il club pugliese che ha ufficializzato di aver sollevato dagli incarichi il tecnico Vincenzo Vivarini e il ds Giuseppe Magalini.

Questa la nota: “SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera. SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni”.

Come ds, Valerio Di Cesare, ex capitano, avrà ora i pieni poteri.

Foto: sito Bari