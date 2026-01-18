Esclusiva: Bari, anche il ds Magalini ai titoli di coda

18/01/2026 | 23:12:21

Il ribaltone Bari è completo. Non soltanto, come anticipato, l’esonero di Vincenzo Vivarini con l’imminente arrivo di Moreno Longo (ancora sotto contratto) in Puglia. Ma si viaggia velocemente verso la fine del rapporto con il direttore sportivo Magalini, uno degli artefici dell’attuale disastro. Salvo sorprese, il Bari deciderà di affidare il ruolo a Valerio De Cesare già in organico ma che presto avrà maggiore potere e autonomia.

foto sito bari