Ora è ufficiale: Zappacosta dal Chelsea alla Roma. La nota

“La Roma rende noto di aver sottoscritto con il Chelsea FC il contratto per l’acquisizione a titolo temporaneo e gratuito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Davide Zappacosta fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020”, con questa nota la Roma ha annunciato l’arrivo di Davide Zappacosta dal Chelsea. Nessuna sorpresa: il terzino ex Torino sarà una freccia in più nell’arco del tecnico Paulo Fonseca.

Foto: Roma Twitter