Ora è ufficiale: Zan Majer è un nuovo calciatore della Cremonese

Tutto confermato: Zan Majer è un nuovo calciatore della Cremonese. Di seguito il comunicato ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Zan Majer. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2025. Majer è un centrocampista nato a Maribor, in Slovenia, il 25 luglio 1992. Cresciuto nei vivai dei principali club sloveni, compreso il Maribor, ha esordito tra i professionisti nel 2011 con la maglia dell’Aluminiij. Con il Domzale, club nel quale ha giocato 130 partite, nella stagione successiva ha conquistato la vittoria nella Coppa di Slovenia. La sua carriera è poi proseguita in Russia, nel Rostov, e successivamente in Italia con il Lecce. Con i salentini Majer è sceso in campo 103 volte tra Serie A e Serie B, andando in gol 8 volte e distribuendo 9 assist. Nell’ultima stagione ha indossato i colori della Reggina, totalizzando 33 presenze (con un gol e 3 assist). Il centrocampista vanta anche 2 presenze nella nazionale maggiore della Slovenia”.

Benvenuto in grigiorosso, Zan.