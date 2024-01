Ora è ufficiale: Vis Pesaro, ecco Nicastro per l’attacco

Come raccontato nel pomeriggio di ieri, tutto confermato per il passaggio alla Vis Pesaro di Francesco Nicastro, attaccante 32enne in arrivo dal Pontedera. Il comunicato del club: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Nicastro dall’U.S. Città di Pontedera. Il calciatore ha firmato un contratto triennale. Mancino di piede e dotato di buona fisicità, Nicastro è un attaccante veloce e strutturato che possiede un tiro forte e preciso, oltre a un ottimo colpo di testa. La punta centrale è il suo ruolo naturale ma non disdegna le fasce, da dove è abile a fornire assist e cercare la conclusione. Nella sua nuova avventura in biancorosso indosserà la maglia numero 9″.

Foto: sito ufficiale Vis Pesaro