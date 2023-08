Ora è ufficiale: Vido è un nuovo calciatore della Reggiana

Ve lo avevamo annunciato qualche giorno fa, ora è ufficiale: Luca Vido è un nuovo calciatore della Reggiana. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Atalanta. Ecco il comunicato del club:

La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Luca Vido, attaccante che arriva a titolo definitivo dall’ Atalanta.

Veneto di Bassano del Grappa, classe 1997, Vido è cresciuto nelle giovanili di Treviso, Padova e Milan. Ha debuttato in Serie B con la maglia del Cittadella, prima di venire acquistato, nel 2017, dall’ Atalanta con cui ha collezionato 4 presenze in Serie A. Successivamente ha giocato sempre in cadetteria, in prestito ancora al Cittadella e poi al Perugia, al Crotone, al Pisa, alla Cremonese, alla SPAL e al Palermo. Complessivamente ha disputato 174 gare in Serie B, accompagnate da 33 reti; la stagione più prolifica è stata al Perugia, dove ha segnato 10 reti sotto la guida di mister Alessandro Nesta con il DS Roberto Goretti, che ora ritrova entrambi all’AC Reggiana.

Nelle scorse ore il nuovo rinforzo della rosa granata ha firmato un accordo biennale con la Società, con clausole di prolungamento per eventuali altri due anni; dalla mattinata di oggi si è aggregato ai nuovi compagni di squadra al lavoro nel rinnovato centro sportivo di via Agosti.

Benvenuto a Reggio Emilia, Luca !

Foto: Sito ufficiale Reggiana