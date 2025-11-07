Ora è ufficiale: Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

07/11/2025 | 14:53:15

Come anticipato, arriva l’ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina.

Questa la nota del club toscano: “Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi”.

Foto: X Fiorentina