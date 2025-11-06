L’indiscrezione: Vanoli, accordo con il Torino per la risoluzione. Ora la firma con la Fiorentina

06/11/2025 | 22:01:50

Pochi minuti fa Paolo Vanoli ha trovato l’accordo con il Torino per la risoluzione del contratto che lo avrebbe legato fino a giugno al club granata. Ultimo passaggio, comunque importante, prima della firma con la Fiorentina che avverrà nelle prossime ore. Come anticipato da Sportitalia alle 18,37 di ieri, Vanoli aveva scavalcato la concorrenza: fino a lunedì sera D’Aversa era in vantaggio ma poi per tanti motivi il club viola ha cambiato idea, decidendo ieri mattina di affidare la squadra a Galloppa per la gara di Conference League. E rivalutando in fretta la posizione di Vanoli che ha guadagnato la pole e che già domani (anche in questo caso confermato quanto svelato ieri) sarà a Firenze. Vanoli firmerà un contratto fino a giugno con opzione: il suo primo impegno sarà molto delicato, domenica pomeriggio alle 15 in casa del Genoa.

