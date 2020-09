Ora è ufficiale: Tonali è un giocatore del Milan

Adesso è finalmente ufficiale: Alessandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche di rito, il centrocampista ex Brescia ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri per cinque anni. Sul suo profilo Instagram, Tonali ha postato una storia in cui ha scritto “Colpa delle favole”, in riferimento alla sua fede rossonera fin da quando era piccolo, con tanto di foto ricordo.

Foto: Twitter Milan