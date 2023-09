Lo avevamo anticipato, adesso è ufficiale: il calciatore Titas Krapikas sarà il nuovo portiere dell’Audace Cerignola.

Il giocatore era rimasto svincolato dopo aver giocato nella Ternana in B nel corso delle ultime due stagioni e nello Spezia in A ed in B nelle due stagioni precedenti.

Foto: Facebook Audace Cerignola