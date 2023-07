Ora è ufficiale: Tesser nuovo allenatore della Triestina

Come anticipato diverse settimane fa e ribadito nella giornata di ieri, la Triestina ha annunciato il suo nuovo allenatore, ovvero Attilio Tesser.

Questo il comunicato del club: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra. Tesser, 65 anni, ha sottoscritto con il club un accordo di durata biennale. Il tecnico di Montebelluna torna sulla panchina alabardata dopo l’esperienza in Serie B nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005. Nella sua lunga e ricca carriera di allenatore, Tesser ha portato il Novara dalla Serie C alla Serie A, conquistando altre tre promozioni in cadetteria con Cremonese, Pordenone e infine Modena, di cui è stato il responsabile tecnico nelle ultime due stagioni. Insieme a Tesser, entrano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Mark Strukelj, il preparatore atletico Fabio Munzone, il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula ed il collaboratore tecnico Giuseppe Gemiti. Bentornato a Trieste, Attilio “.

Foto: sito Pordenone