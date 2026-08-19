Ora è ufficiale: Suzuki è il nuovo portiere dell’Aston Villa

19/08/2026 | 10:42:10

Zion Suzuki è un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Vi abbiamo raccontato, passo dopo passo, l’escalation del giapponese, la trattativa sfumata con il PSG e l’inserimento, forte, degli inglesi. Ora è ufficiale.

Il comunicato dell’Aston Villa: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Zion Suzuki dal Parma.

L’internazionale giapponese, che ha rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2026, arriva con trasferimento definitivo.

Nato negli Stati Uniti, il portiere è cresciuto a Urawa, in Giappone, debuttando con gli Urawa Red Diamonds a soli 16 anni. Dopo una breve esperienza in Belgio con il Sint-Truiden, ha trascorso le ultime due stagioni con il Parma nella Serie A italiana.

Uno dei prospetti più brillanti del gioco nella sua posizione, Suzuki è stato convocato 22 volte a livello senior dai Samurai Blue.

Benvenuto, Zion!”

Foto: Sito Aston Villa