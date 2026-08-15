Il retroscena: Suzuki-PSG, incomprensioni fase di stallo e rottura. I club coinvolti

15/08/2026 | 16:55:52

Il futuro di Suzuki è ancora da scrivere. Ieri stava firmando autografi a Parma, in attesa di essere liberato destinazione Paris Saint-Germain. Ma dalla tarda mattinata deve essere accaduta qualcosa, incomprensioni di diverso tipo e una fase di stallo, pericoloso momento di stand-by che mette in discussione il trasferimento e praticamente diventa l’anticamera della rottura. Ricordiamo che la valutazione del cartellino era di 30 milioni base fissa più 4-5 di bonus, che la titolarità sarebbe stata abbastanza complicata, che la Juventus non aveva accettato il prestito senza diritto. Ma se Suzuki non andasse a Parigi, scenario ormai sempre più probabile, potrebbe riaprirsi tutto anche perché il Parma ha preso Daffara per fargli fare il titolare. Suzuki era stato cercato anche da Juventus (ovviamente), Aston Villa e Leeds (che poi ha preso Trafford). L’Aston Villa ha ripreso a marciare con forza, notizia anticipata a metà giugno da Gianluigi Longari, ma anche la Juve direttamente o indirettamente è coinvolta.

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