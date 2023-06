Ora è ufficiale: Sportiello nuovo portiere del Milan

Ora c’é l’ufficialità: AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Marco Sportiello dall’1 luglio 2023. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato del club si legge anche che: “Sportiello, nato a Desio il 10 maggio 1992, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, prima di muovere i primi passi nel calcio professionistico con Seregno (stagione 2010/11), Poggibonsi (2011/12) e Carpi (2012/13) e fare ritorno all’Atalanta con cui colleziona 88 presenze tra il 2013 e il 2017. Dal gennaio 2017 al giugno 2018 veste in 39 occasioni la maglia della Fiorentina e nel 2018/19 per 36 volta quella del Frosinone, per poi tornare nuovamente a difendere la porta dell’Atalanta, per un totale di 136 presenze con gli orobici. Vestirà la maglia numero 57”.

foto: Instagram Sportiello