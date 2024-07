Ora è ufficiale: Soleri è un nuovo giocatore dello Spezia

Tutto confermato, come vi avevamo raccontato lo scorso 28 giugno, Soleri è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. Ecco il comunicato del club: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo FC, le prestazioni sportive dell’attaccante Edoardo Soleri, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2027. Classe 1997, Soleri cresce nelle giovanili della Roma, arrivando anche ad esordire in prima squadra, nella stagione 2015/16 nella sfida esterna di Champions League contro il Bate Borisov. La breve parentesi allo Spezia, nella stagione 2017/18, segna per lui la prima esperienza in una prima squadra, alla quale seguirà nella seconda parte di stagione il passaggio all’Almeria, nella Segunda Divisiòn spagnola. L’anno successivo per Soleri sarà sempre all’insegna dell’esperienza estera, diviso tra Almere City e Braga B. Ritornato in Italia, l’attaccante romano riparte dal Padova, in Serie C, per poi passare in prestito al Monopoli per mezza stagione, prima di approdare al Palermo. In Sicilia, nella stagione 2021/22 si rivelerà il secondo miglior marcatore della rosa, siglando 12 reti complessive in stagione e contribuendo in maniera decisiva alla promozione dei rosanero in Serie B, andando in gol per due volte durante le gare play-off. Nelle ultime due stagioni di cadetteria, sempre con la casacca rosanero addosso, l’attaccante ha collezionato 58 presenze e 9 gol. Forza fisica, senso della posizione e istinto del gol: a 27 anni Edoardo Soleri è pronto a tornare a vestire la maglia bianca e a dare il proprio contributo sotto la guida di mister D’Angelo! Bentornato Edoardo!” . Foto: sito Spezia