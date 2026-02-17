Ora è ufficiale: Sambenedettese, esonerato Mancinelli. Al suo posto Boscaglia

17/02/2026 | 19:50:52

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Cambio in panchina per la Sambenedettese, che ha esonerato mister Marco Mancinelli. Al suo posto è stato scelto Roberto Boscaglia. Di seguito i due comunicati del club:

La U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero dell’allenatore Marco Mancinelli. La Società ringrazia Mancinelli per la disponibilità e la professionalità, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera. La U.S. Sambenedettese rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Boscaglia. Allenatore di comprovata esperienza e valore, Boscaglia vanta un percorso professionale di grande qualità, avendo militato per molti anni nei campionati di Serie C e Serie B. La Società ripone in lui piena fiducia per affrontare con determinazione il prosieguo del campionato.

Foto: sito Sambenedettese