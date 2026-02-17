Esclusiva: panchina Sambenedettese, contatti concreti con Boscaglia

17/02/2026 | 18:36:04

La Sambenedettese si prepara a una possibile-probabile svolta in panchina. Pochi giorni fa il club si era affidato a Marco Mancinelli per sostituire D’Alesio, tuttavia la situazione potrebbe comportare un nuovo ribaltone nelle prossime ore. Ci sono stati contatti con Roberto Boscaglia e si può arrivare presto agli accordi definitivi, la Samb è alla ricerca della soluzione migliore per un definitivo salto di qualità nel rendimento.

Foto: sito Palermo