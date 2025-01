L’avevamo anticipato in un’esclusiva di giorni fa, ora è ufficiale: Saber Hraiech è un nuovo giocatore del Trapani. Qui di seguito il comunicato dell’avvenuta cessione da parte del Cesena.

“Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Trapani il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Saber Hraiech. Il Club ringrazia Saber per quanto fatto con la maglia bianconera e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo guerriero”.

Foto: Instagram Cesena