Ora è ufficiale: Roma, ingaggiato il difensore Koulierakis

01/08/2026 | 22:00:21

Come anticipato, ora è anche ufficiale. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di PAOK e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!”.

Foto: sito Roma