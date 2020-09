Colpo del Tottenham, che ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Sergio Reguilón dal Real Madrid. Il terzino spagnolo si unisce così agli Spurs, firmando un quinquennale fino al 2025.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020