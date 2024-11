Ora è ufficiale: risoluzione tra Pergolizzi e la Reggina, in arrivo Trocini

Come già riportato in mattinata, Rosario Pergolizzi non sarà più l’allenatore della Reggina, in giornata l’annuncio di Trocini come nuovo tecnico.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico Rosario Pergolizzi.

Gravi motivi familiari, hanno costretto il tecnico Rosario Pergolizzi a recarsi d’urgenza nella propria regione di residenza. In questa fase delicata della propria vita, con l’augurio che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, società, squadra e collaboratori sono vicini a Rosario e alla sua famiglia.

A Rosario, che sarà sempre di casa nel Club amaranto, un vivo ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi con passione e abnegazione.

Foto: Logo Reggina