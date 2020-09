Ora è ufficiale: Reggina, Faty è amaranto

Un’altra nostra esclusiva va in porto:lo avevamo anticipato, ora finalmente la Reggina ha ufficializzato Ricardo Faty. Il centrocampista classe ’86 si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023. Per il senegalese, naturalizzato francese, una lunga esperienza alle spalle: ha giocato, tra le altre, per Bayern Leverkusen, Roma e Standard Liegi. La sua più recente avventura con il club turco dell’Ankaragücü.

Foto: Twitter Reggina