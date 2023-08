Ora è ufficiale: Ramadani dall’Aberdeen al Lecce

Il Lecce ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’Aberdeen per il trasferimento a titolo definitivo di Ylber Ramadani, che oggi pomeriggio arriverà nella città salentina per svolgere le visite mediche. Nelle scorse settimane Gianluigi Longari aveva detto di un interessamento dei leccesi per il giocatore, che ora è ufficiale. Nella scorsa stagione, il giocatore albanese ha collezionato 1 gol e 3 assist in 44 presenze.

Foto: Instagram Ramadani