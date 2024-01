Ora è ufficiale: Radu Dragusin è un nuovo calciatore del Tottenham

Adesso è anche ufficiale: Radu Dragusin è un nuovo calciatore del Tottenham. Di seguito il comunicato ufficiale: “Siamo lieti di annunciare la firma di Radu Dragusin dal Genoa, squadra di Serie A, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale romeno ha firmato con il Club un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero sei.

Nato nella capitale rumena di Bucarest, il difensore centrale ha trascorso i suoi primi anni con le squadre locali dello Sportul Studentesc e del Regal Sport Bucuresti prima di trasferirsi in Italia nel 2018 per unirsi alla Juventus. Arrivato alla Vecchia Signora a 16 anni, Radu ha rapidamente fatto carriera nelle giovanili della Juventus, giocando per la squadra Under 23 all’età di 17 anni prima di fare il suo debutto professionistico ed europeo come un 18enne nel dicembre 2020, con una presenza da sostituto nella vittoria per 3-0 della Juve nella fase a gironi di UEFA Champions League contro la Dynamo Kyiv – una partita in cui ha giocato al fianco di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il suo debutto in Serie A è seguito subito dopo, quando ha fatto un cameo contro il Genoa alla fine del mese“.

Foto: Instagram Tottenham