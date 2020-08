Ora è ufficiale: Plizzari alla Reggina in prestito

Adesso è ufficiale: sia il Milan che la Reggina hanno ufficialmente comunicato che il portiere Alessandro Plizzari vestirà la maglia amaranto nella prossima stagione, con la formula del prestito. Una conferma di una trattativa che vi avevamo già raccontato in esclusiva diversi giorni fa. Nuova esperienza in Serie B per Plizzari, dopo Livorno e Ternana.

Foto: sito ufficiale Milan