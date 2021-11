Ora è ufficiale: Pioli rinnova con il Milan

Il Milan ha annunciato il rinnovo di Stefano Pioli. In mattinata era stato tutto ufficializzato, mancava solo l’annuncio ufficiale del club che ora è arrivato.

Ecco il comunicato ufficiale: ”

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per la stagione sportiva successiva.

Artefice di un brillante progetto tecnico, l’allenatore rossonero ha contribuito al ritorno del Club in Champions League. Stefano ha all’attivo 106 panchine in rossonero con 59 vittorie, 27 pareggi e 20 sconfitte, per una media punti in Serie A di 2,05 a partita.

L’Amministratore Delegato Ivan Gazidis ha dichiarato: “Sono molto felice di continuare il percorso di crescita del nostro Club insieme a Stefano. Per il Milan non devono essere importanti solo i risultati che raggiungiamo, ma anche come li otteniamo. Stefano esprime perfettamente l’approccio al calcio moderno, emozionante e innovativo che vogliamo, e incarna anche lo stile e i valori del Club, nel modo in cui ci rappresenta pubblicamente e per l’attenzione che ha per tutte le persone che lo circondano. Sono orgoglioso che Stefano Pioli sia il nostro allenatore e sono entusiasta per il futuro, insieme“.

Il Direttore dell’’rea Tecnica Paolo Maldini ha aggiunto: “Stefano è, per competenze professionali, per temperamento e personalità, il nostro tecnico ideale. Ha sposato pienamente i valori e la strategia del nostro Club, la sua leadership ha creato un ambiente coeso dalle grandi ambizioni. L’obiettivo è continuare il percorso intrapreso e ottenere risultati sempre migliori“.

Infine il pensiero di Stefano Pioli a margine della firma: “Ringrazio il Club per avermi dato la possibilità di allenare una squadra competitiva ma anche ricca di importanti valori, quelli che non devono mai mancare e che rendono il Milan unico. Sono orgoglioso del percorso fatto fino ad ora, del rapporto di empatia che si è creato con i dirigenti, della crescita dei miei calciatori e della passione che caratterizza tutti coloro che lavorano in questa gloriosa società. I nostri tifosi sono straordinari e spero di ricambiare il loro affetto rendendo il Milan sempre più competitivo“.

