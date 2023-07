Ora è ufficiale: Pierobon dal Verona in prestito alla Triestina

Come anticipato in mattinata, c’è l’ufficialità. Christian Pierobon dal Verona va in prestito alla Triestina.

Questa la nota: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del centrocampista Christian Pierobon. Pierobon, classe 2002, arriva con la formula del prestito dall’Hellas Verona FC, con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società scaligera. Mezz’ala tecnica e di propensione offensiva, dopo la crescita nel settore giovanile dell’Hellas Verona ha esordito nei professionisti la scorsa stagione con la maglia del Mantova, totalizzando 38 presenze tra campionato e Coppa Italia, andando cinque volte a bersaglio e servendo due assist. Benvenuto a Trieste, Christian”.

Foto: Instagram personale