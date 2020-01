Krzysztof Piatek dal Milan all’Hertha Berlino: ora è ufficiale il trasferimento del centravanti polacco. Il classe 1995, dopo soltanto una stagione in rossonero, sbarca in Bundesliga a titolo definitivo per una cifra vicina ai 27 milioni di euro più bonus. L’ex Genoa ha scelto di indossare la maglia numero 7 del club tedesco.

Foto: Hertha Berlino Twitter