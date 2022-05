Ora è ufficiale: Pecchia risolve il suo contratto con la Cremonese. Firmerà un biennale con il Parma

Fabio Pecchia ha risolto il suo contratto con la Cremonese, ad annunciarlo è lo stesso club con un comunicato: “U.S. Cremonese comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia. Il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la società grigiorossa desiderano ringraziare mister Pecchia e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A” Il tecnico firmerà un contratto biennale con il Parma come anticipato lo scorso 28 maggio.

Foto: Twitter Pecchia