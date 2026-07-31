Ora è ufficiale: Mulattieri è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona

31/07/2026 | 18:25:02

Come vi abbiamo raccontato il 27 luglio, la prima scelta dell’Hellas Verona per sostituire Bowie, già ufficiale al Sassuolo, è stata quella di Samuele Mulattieri. L’attaccante italiano arriva a Verona in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il comunicato dei gialloblù: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Unione Sportiva Sassuolo Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante italiano Samuele Mulattieri.

Nato a La Spezia il 7 ottobre 2000, Mulattieri è un attaccante di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia, esordisce in Prima squadra il 14 aprile 2018 nel pareggio per 1-1 contro il Frosinone. Pochi giorni più tardi realizza il suo primo gol tra i professionisti nella sfida contro il Pescara.

Nell’estate del 2018 viene acquistato dall’Inter, entrando a far parte della formazione Primavera. Due anni dopo si trasferisce al Volendam, in seconda divisione olandese, dove si mette in evidenza con 19 reti e 3 assist in 32 presenze. Nella stagione 2021/22 veste la maglia del Crotone, collezionando 7 gol in 29 presenze, mentre l’anno successivo approda al Frosinone, con cui firma 12 reti e 4 assist in 30 partite, contribuendo alla conquista del campionato di Serie B e della conseguente promozione in Serie A.

Nell’estate del 2023 passa a titolo definitivo al Sassuolo, con cui disputa una stagione in Serie A e una in Serie B, contribuendo al primo posto in campionato e all’immediato ritorno dei neroverdi nella massima serie.

Nella scorsa stagione ha giocato con il Deportivo La Coruna nella Segunda Division spagnola, totalizzando 4 reti in 32 presenze.

A livello internazionale ha vestito la maglia della Nazionale italiana in tutte le principali selezioni giovanili, dall’Under 18 all’Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Samuele, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”.

Foto: Instagram Verona