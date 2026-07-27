Bowie-Sassuolo e Mulattieri-Verona: lavori in corso, doppia pista confermata

27/07/2026 | 14:57:46

Il Sassuolo resta in vantaggio per l’attaccante Bowie anche per chi non aveva mai parlato di vantaggio e ne parla da pochi giorni. In realtà parliamo di Sassuolo sulle tracce dello specialista scozzese addirittura dallo scorso 6 luglio, quando il club emiliano aveva mosso i primi passi dopo il Cagliari che aveva sondato in precedenza senza affondare. Lo scorso 17 luglio avevamo raccontato in esclusiva i nuovi dialoghi tra Sassuolo e Verona e stamattina il rilancio. I lavori sono in corso e vanno completati. Nell’operazione può entrare Mulattieri, l’attaccante che piace molto all’Hellas come svelato lo scorso 11 luglio. Nella lista Verona, come è noto, c’è anche Cheddira ma Mulattieri è un nome in cima. E gli accordi con il Sassuolo possono permettere di trovare un’intesa definitiva, presto aggiornamenti.

Foto: Instagram Verona