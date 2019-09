Ora è ufficiale: Milan, depositato il contratto di Rebic. André Silva all’Eintracht

Ante Rebic al Milan, pochi minuti fa è arrivato anche il deposito del contratto che lo legherà al club rossonero. L’attaccante croato è quindi ufficialmente il rinforzo in attacco per Giampaolo. Tutto ok anche per il trasferimento di André Silva all’Eintracht Francoforte: dopo la foto circolata sui social del portoghese con la maglia del club tedesco, ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità. Scambio confermato tra Milan ed Eintracht.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht