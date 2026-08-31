Ora è ufficiale: Mazzocchi al Venezia

01/09/2026 | 00:06:27

Come anticipato c’è l’ufficialità. Il Venezia annuncia Pasquale Mazzocchi che arriva dal Napoli.

La nota: ”

Il Venezia FC comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli il difensore Pasquale Mazzocchi con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026/27, con diritto di opzione e obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Napoli il 27 luglio 1995, Mazzocchi torna a vestire la maglia arancioneroverde, che aveva già indossato nelle stagioni 2020/21, conseguendo la promozione in Serie A e 2021/22, facendo il suo debutto nella massima serie. Al Venezia, in due stagioni, Mazzocchi aveva collezionato 60 presenze, 1 gol e 2 assist.

Cresciuto nei settori giovanili di Benevento ed Hellas Verona, Mazzocchi colleziona diverse esperienze tra Serie D e Serie C con le maglie di Bellaria, Pro Piacenza e Rimini. Nel gennaio 2016 viene acquistato dal Parma, contribuendo alla scalata del club ducale dalla Serie D alla Serie A.

Acquistato dal Perugia nell’estate 2018, disputa complessivamente 62 presenze, 2 gol e 7 assist con il club umbro, prima di passare al Venezia.

Passa alla Salernitana nella stagione 2022/23, mettendo a referto 27 presenze, 2 gol e 4 assist nel campionato di Serie A. Comincia la stagione successiva alla Salernitana, prima di passare al Napoli nella sessione invernale di calciomercato.

Con la maglia del Napoli complessivamente mette a referto 54 presenze, prendendo parte alla vittoria del Campionato di Serie A 2024/25 e alla vittoria della Supercoppa Italiana 2025/26.

Nel settembre 2022 riceve la convocazione nella Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini e fa il suo esordio il 26 settembre 2022 nella sfida amichevole contro l’Ungheria.

Complessivamente vanta 124 presenze in Serie A con 2 gol e 9 assist.

Pasquale Mazzocchi, difensore Venezia FC

“Sono davvero molto felice di essere tornato qui perché avevo lasciato un pezzo di cuore in questa bellissima città. A Venezia mi sono sentito voluto bene, avevo lasciato tantissimi amici e ho scelto di tornare anche per questo.

Ritrovare Venezia e questa maglia è per me una grande emozione e, allo stesso tempo, una nuova responsabilità. Ai nostri tifosi posso promettere una cosa: daremo sempre tutto, in ogni partita e in ogni momento. Suderemo la maglia fino all’ultimo secondo, combattendo insieme per questa città e per questi colori.”

Bentornato in arancioneroverde, Pasquale.

Foto: X Venezia