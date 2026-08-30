Belghali-Torino: i dialoghi di stamattina e lo scatto fortissimo. Venezia-Mazzocchi

30/08/2026 | 17:54:19

Rafik Belghali è in dirittura per il Torino. Proprio stamattina vi avevamo anticipato che sarebbero ripresi i dialoghi tra i granata e il Verona. Il Torino ha accelerato e ormai si trova a un passo dal traguardo, operazione tra i 7 e gli 8 milioni (la stessa cifra che il Sassuolo avrebbe garantito all’Hellas, accordo tra i club con Iannoni nell’operazione e rifiuto dell’algerino). Il Torino ha accelerato quando ha intuito che il Venezia si stava organizzando per presentare una nuova e importante offerta, quei dialoghi si sono trasformati nella necessità di un nuovo assalto granata con scatto quasi sicuramente decisivo. Curiosità: il Torino era posizionato a sorpresa su Belghali già dal 15 agosto, in compagnia di Sassuolo e Venezia…



Foto: sito Verona