Ora è ufficiale: Marcelino è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao

Marcelino è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao, ora è ufficiale. Ad annunciarlo è stato proprio il club basco sul suo profilo Twitter, rivelando la durata dell’accordo con l’allenatore asturiano, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Appena finita la gara di oggi, vinta dall’Athletic per 1-0 contro l’Elche, era stato esonerato Gaizka Garitano. Marcelino torna dunque a sedersi su una panchina dopo l’esonero dal Valencia nel settembre 2019 per contrasti con la società. L’Athletic Bilbao è attualmente nono in Liga.

Foto: As